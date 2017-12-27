Опрос о желанных новогодних подарках провели специалисты и выяснили, что именно хотят россияне получить в подарок на Новый год, сообщает «Deita.ru».

Среди самых желанных оказались гаджеты и криптовалюты. Последних жаждет 51% жителей России. Как пишет Hi-Tech Mail 29% обрадовались такой перспективе, а 20% уточнили, что хотели бы получить именно биткоин.



Более 23% опрошенных планируют подарить кому-то из близких гаджет, в большинстве случаев это смартфон. Не менее популярны умные часы и браслеты, а также планшеты.

Получить в подарок гаджет хотели бы 64% опрошенных, 31% из которых мечтает о смартфоне, на втором месте - мечты о ноутбуке, на третьем - носимые гаджеты.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что детям Приморья подарят "правильные" подарки.

Таисия Масина