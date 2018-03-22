В городе Артем на улице Фрунзе 8/1 рабочий устал и лег отдыхать прямо на земле, что вызвало шквал эмоций у приморцев, сообщает DEITA.RU.

Автора фото сразу же забросали вопросами: "Может ему плохо?!", "Тут как то не смешно, помогли? Спросили? Вот в таких моментах фотающих не понимаю", "А никто не подошёл, не пощупал пульс, дыхание??? Может плохо человеку!?".

Нашлись и те, кто посчитал ситуацию забавной: "Самое главное правил не нарушает, в жилете", "Если ночью продолжит отдыхать, издалека видно будет в свете фар!".

Однако, очевидцы утверждают, что с мужчиной все в порядке, просто он "после двух литров водяры".

Таисия Масина