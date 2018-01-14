Некоторые страны потребовали от Дональда Трампа извинений за высказывания в свой адрес, сообщает DEITA.RU.

Об этом говорится в совместном заявлении группы африканских государств в ООН.

Как отмечается в документе, страны Африки "чрезвычайно потрясены и решительно осуждают возмутительные, расистские и ксенофобские высказывания, приписываемые" Трампу, а также требуют от него "отказаться (от своих слов) и принести извинения".

Авторы заявления также выразили обеспокоенность стремлением администрации США "опорочить континент и цветное население".

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что Трамп назвал эти страны "грязными дырами".

Виктор Бруевич