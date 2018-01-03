В Партизанский район Приморского края перед селом Перетино произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, сообщает «Deita.ru».

По информации популярного паблика в соцсети, железнодорожники возвращались с ночной смены на Nissan Wingroаd, когда водитель уснул за рулем.

В результате Nissan выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с Toyota Chaser. Водитель и пассажир Wingroаd погибли на месте, так же как и хозяин Chaser, который спокойно ехал на работу в Буденовку. Второй пассажир Wingroаd с травмами был доставлен в больницу, где впоследствии умер в реанимации.

По непроверенным данным, водитель Nissan Wingroаd был нетрезв и ехал со скоростью 160 километров в час.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что страшная авария унесла жизнь неопытного водителя в Приморье.

Таисия Масина



