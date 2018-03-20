Прокуратура проверяет информацию о пожаре в приюте для бездомных, унесшем жизни четырех человек, сообщили DEITA.RU в ведомстве.

По данному факту следственным органом уже возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль надзорного ведомства.

Одновременно с этим, в рамках представленных полномочий, прокуратура проводит проверку законности организованной в сгоревшем доме деятельности по предоставлению услуг по размещению там граждан с круглосуточным пребыванием. Проверяющие выясняют, имел ли данный объект официальный статус объекта социального назначения, предназначенного для размещения там подобной категории граждан.

После выяснения всех обстоятельств будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Напомним, дом был полностью объят пламенем. Пожарным удалось вывести из огня 4 человека, еще 7 было эвакуировано. На месте пожара, также, были обнаружены 4 пострадавших человека без признаков жизни, которые были переданы врачам скорой медицинской помощи.

Михаил Грач