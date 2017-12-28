28 Декабрь 2017, 14:05
Страшный сон автомобилиста стал явью во Владивостоке
Источник изображения: "Deita.ru"
Сегодня, 27 декабря, неожиданное дорожно-транспортное происшествие произошло в районе перекрестка Луговой во Владивостоке, сообщает корреспондент Deita.ru. Труба с фуры упала прямо на проезжую часть.
Большегруз незамедлительно остановился, выставил знак аварийной остановки.
На данный момент информации о том, что из-за выпадения груза кто-то пострадал или был поврежден автомобиль, не поступало.
Улица Спортивная до площади Луговой, частично улицы Борисенко, Фадеева и Вилкова встали в пробку. Автомобили на этом участке в сторону центра двигаются со скоростью не более семи километров в час.
Екатерина Лапкина