Сегодня, 27 декабря, неожиданное дорожно-транспортное происшествие произошло в районе перекрестка Луговой во Владивостоке, сообщает корреспондент Deita.ru. Труба с фуры упала прямо на проезжую часть.

Большегруз незамедлительно остановился, выставил знак аварийной остановки.

На данный момент информации о том, что из-за выпадения груза кто-то пострадал или был поврежден автомобиль, не поступало.

Улица Спортивная до площади Луговой, частично улицы Борисенко, Фадеева и Вилкова встали в пробку. Автомобили на этом участке в сторону центра двигаются со скоростью не более семи километров в час.

Екатерина Лапкина