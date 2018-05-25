В пятницу, 25 мая, в приморском популярном паблике Instagram девушка выразила благодарность молодому человеку за то, что он вернул кошелек, набитый деньгами, ее отцу, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала благодарная жительница Приморья, парень нашел кошелек на набережной во Владивостоке и вернул хозяину. «В кошельке было 5200 (200-новенькие зеленые) и это, думаю, немаленькая сумма, чтоб усыпить совесть и оставить себе», — пишет девушка.

Отметим, в кошельке лежала записка с номером сестры владельца денег, которая живет в Находке. Молодой человек дозвонился до неё, выяснил, встретился с мужчиной и передал всё в целости и сохранности. Благодарность не взял.

Также девушка отметила, что такие моменты заставляют задуматься. Как же приятно осознавать, что есть они, люди, с воспитанием и жизненными ценностями. «Спасибо тебе, добрый, воспитанный и честный Человек», — таким заканчивается обращение.

Екатерина Лапкина