В Находке задержан подозреваемый в краже элитного алкоголя, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Администратор торгового центра обратился в дежурную часть, где рассказал, что из магазина были похищены две бутылки элитного коньяка на сумму 5 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские изъяли видеозаписи, которые подтвердили, что вечером злоумышленник взял с витрины бутылки.

Вскоре стражам правопорядка удалось задержать 35-летнего наркомана, который признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатерина Лапкина