В полицию Владивостока поступило сообщение от сотрудников охраны одного из продуктовых магазинов на Русском острове. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, работники торговой точки заявили, что они задержали молодого человека, совершившего кражу кондитерских изделий и чая.

В ходе проверки выяснилось, что задержанным оказался 20-летний студент одного из факультетов ДВФУ. Молодой человек был задержан на выходе из магазина, а в его рюкзаке обнаружены похищенный шоколад, конфеты и чай. Ущерб от действий воришки составил около 400 рублей.

Все похищенные продукты у студента были изъяты, а на самого нарушителя был составлен административный протокол и выписан штраф. По словам задержанного, он совершил кражу, так как он хотел есть, но денег на питание ему не хватает.

Проводится проверка.

Игорь Бегунов