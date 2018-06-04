На Камчатке студента обвиняют в торговле наркотиками, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре края.

По версии следствия, в январе 2016 года, испытывая финансовые трудности, посредством интернет-переписки с неизвестным лицом молодой человек по собственному желанию вступил в преступное сообщество, занимающееся незаконным оборотом наркотических средств на территории нескольких субъектов Сибири и Дальнего Востока. Он согласился с условиями деятельности организации и стал ее активным участником, выполняя функции «закладчика».

По поручениям операторов организации в течение года он занимался сбытом наркотиков в основном на территории города Петропавловска-Камчатского, а также в городе Южно-Сахалинске, путем закладки тайников для потребителей. За свою «работу» студент получал ежемесячное вознаграждение в процентном соотношении от количества сделанных им закладок. В целях стимулирования размер вознаграждения повышался в зависимости от объемов продаж.

Путем совершения определенных финансовых операций, молодой человек легализовал («отмыл») более 1 млн 700 тысяч рублей, полученных в качестве вознаграждения за наркоторговлю, которыми распорядился по своему усмотрению, в том числе купил машину.

В январе 2017 года сотрудники полиции задержали дилера непосредственно за работой в подъезде одного из домов краевого центра, изъяв у него лично, в его машине и в квартире в Елизове почти 60 граммов синтетических наркотиков нескольких видов.

В ходе следствия обвиняемый изъявил желание сотрудничать с правоохранителями и заключил с прокуратурой Камчатского края досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате его исполнения обвиняемый дал показания, которые помогли следователям закрепить доказательственную базу в отношении других участников преступного сообщества.

Молодой человек все же сумел закончить обучение в техникуме, и в день студенческого выпускного вместе с дипломом ему вручена копия обвинительного заключения.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит наказание от 5 до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении других участников преступной организации завершается и находится под контролем прокуратуры края.

Ирина Петрова