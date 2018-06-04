В полицию с сообщением о краже личного имущества обратился преподаватель одного из факультетов ДВФУ. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, мужчина рассказал, что неизвестный из аудитории похитил принадлежащий ему коммуникатор.

Потерпевший пояснил, что забыл устройство на столе и ненадолго вышел из помещения. Во время его отсутствия в аудитории побывало несколько десятков студентов, поэтому мужчина подозревает в краже одного из них.

По словам преподавателя, ущерб от действий злоумышленника составил почти 50 тысяч рублей. Пострадавший попросил разобраться в ситуации и найти подозреваемого в краже.

Стражи порядка по факту обращения горожанина проводят проверку.

Игорь Бегунов