В прошедшее воскресенье в краевой филармонии было весело и шумно. Здесь на Китайско-российский студенческий новогодний вечер собрались китайские и русские студенты, обучающиеся во владивостокских вузах. Мероприятие было организовано Генеральным консульством Китайской Народной Республики во Владивостоке и Союзом китайских студентов и учёных Владивостока, сообщает Deita.ru.

В наших странах разные новогодние традиции, да и время, с которого начинается календарный отсчёт, разное. Китайский новый год 2018 наступит, как известно, только 16 февраля. Но отдавая дань уважения местным традициям, была организована эта встреча с большой концертной программой и последующим фуршетом, на котором можно было пообщаться в свободной форме.





Концерт состоял из номеров, которые подготовили российские и китайские студенческие коллективы. На сцене исполнялись яркие танцы в народных традиционных и современных стилях, эстрадный вокал различных направлений, под мощный бой барабанов по сцене буквально летали актёры цирковой студии. Зрители радовались и аплодисментами благодарили артистов за их мастерство. Во время концерта разыграли лотерею и настоящий Дед Мороз вручил подарки счастливцам.





По завершению концерта зрители и артисты перешли в зал, где были накрыты столы и можно было вкусить блюда традиционной китайской кухни. Молодые люди общались друг с другом, и с некоторыми из них корреспондент Deita.ru смогла поговорить. Конечно, было интересно узнать, как студентам из Поднебесной живётся во Владивостоке, что им нравится в нашем городе и не нравится тоже, где учатся, какую специальность получают.





Сюй учится в ДВФУ на 1-м курсе магистратуры, изучает филологию - русский язык как иностранный. Сказала, что ей очень уютно живётся в кампусе, что у китайских студентов здесь много шансов встретить новых русских друзей и что преподаватели их уважают. Она очень хорошо говорит по-русски по тому, что родилась в России, но сама китаянка. Живёт в Хабаровске, а на каникулах всегда уезжает в Китай.

Цзяо Цзыи тоже живёт в кампусе на Русском острове, изучает торговое дело. Она из Харбина, живёт во Владивостоке четыре года, рассказала, что здесь хорошо, но иногда погода её не радует. Ей очень нравится город, на её родине в Харбине тоже есть такая архитектура. Здесь красивая природа, море. Цзяо Цзыи учится в русской группе и у неё очень хорошие одногруппники, которые ей во всём помогают. Русские, по её мнению, очень добрые, ей встречались здесь только хорошие люди. Она слышала, что здесь и плохие люди есть, как и везде, но сама таких не встречала. Особо отметила, что владивостокские мужчины всегда готовы помочь. В Китае мужчины помощь предлагают редко, девушке надо самой об этом просить, а здесь, если мужчина видит, что требуется помощь, тут же готов её оказать.





Сы Юань только три месяца в России и еще плохо говорит по-русски. Сам он из Суйфыньхэ, учится на подготовительном отделении Морского университета, мечтает стать моряком. Ему нравятся мосты, виды города. Что не нравится? Пока такого нет. Пока нравится всё.





Си Цзюньфэй — президент китайского студенческого совета, учится в Восточной школе ДВФУ на регионоведении. Сам из провинции Сычуань. Первый раз он приехал во Владивосток десять лет назад и ему очень понравился город. Поэтому он и решил здесь учиться. Так как Си Цзюньфэй занимает в студенческом мире определённый пост, к нему вопрос был об отношениях между китайскими и российскими студентами. По его наблюдению, у китайских студентов не много шансов дружить с русскими студентам. У них много общего в учёбе, но чаще всего этим всё и ограничивается. Сблизиться в дружбе мешает и языковой барьер, и разность привычек, обусловленных особенностями культуры, есть непонимание друг друга. Например, когда китайские студенты готовят на кухне всей толпой русским это не понятно, они приходят по одному, суп заваривают и уходят. В ДВФУ сейчас учатся три тысячи китайских студентов и, конечно, им проще общаться друг с другом. А хорошо было бы, чтобы китайцы больше дружили и с русскими тоже, чтобы вместе проводили время, узнавали новое, особенно в области культуры. Для этого, в том числе, организована и эта встреча.

Китайско-российский студенческий новогодний вечер на таком уровне прошёл во Владивостоке впервые. В будущем, как сказали представители консульства КНР, такие новогодние вечера станут традиционными.

Текст и фото: Ирина Павленко