Кошелек большинства студентов очень нестабилен. Стихийные заработки или неожиданные траты, транжирство сменяется самоограничениями «на мели». На что тратят деньги студенты и где их берут?

Корреспондент DEITA.RU попросили студентов выбрать пункты, которые составляют основу их бюджета. 48,1 % опрошенных выбрали «финансы родителей», 23,3 % живут за счет зарплаты на постоянной работе. 14, 7% опрошенных считают, что могут положиться на стипендию, 9,3 % «выживают» за счет дополнительных мелких заработков, для 4,7 % студентов основу бюджета составляет пенсия по утере кормильца.

Стипендия

«Мой основной заработок – стипендия, ─ говорит Дарья Соколова, студентка ДВФУ, ─ я уверена, что на стипендию можно прожить, если для этого что-то делать, например, состоять в спортивной сборной, заниматься в творческих коллективах или активной общественной деятельностью, проводить научные исследования». Даша считает, те, кто постоянно жалуются на низкие стипендии - либо «платники», либо безынициативные люди.





В России минимальное пособие для студентов высших учебных заведений составляет около 1 300 рублей, «минималка» для учащихся ПТУ – около 500 рублей. Сумма символическая. Однако любой хорошист или отличник может увеличить свои стипендиальные выплаты. Не стоит забывать, что для того, чтобы получать такие стипендии, студент должен учиться на «отлично» и активно принимать участие в спортивной и культурной жизни ВУЗа. К слову, размер студенческих выплат будет напрямую зависеть от региона страны и ВУЗа.

«В университете у меня была стипендия в размере 50 тысяч рублей на бакалавриате и 75 в магистратуре, — рассказывает Виктор Пахмутов, начинающий предприниматель, — на такую стипендию возможно жить, а не выживать, но надо заниматься общественностью и наукой. На первых курсах решал задания для других студентов за деньги». По мнению Виктора, учеба дает лишь 20% полезного результата, все остальное надо делать самому. Меньше жаловаться, развиваться и идти работать.

Работа и подработки

«Я выживаю на зарплату от временных подработок и на деньги, которые мне дают мои добрейшие мама и папа, ─ говорит Елизавета Агафонова, студентка, ─ это скромный бюджет, учусь себя во многом ограничивать и минимизировать траты до необходимого, а не желаемого. Использую систему откладывания денег, выделения на день определённой лимитированной суммы и составления списка необходимых затрат и покупок, на которые стоит отложить и со временем купить, или куда-то съездить. В общем, типичная студенческая жизнь».





Кто-то жаждет устроиться по профессии и получить нужный опыт, кто-то может работать только по ночам. Многие становятся официантами, консультантами, переводчиками, некоторые пишут курсовые, рефераты и эссе за деньги, кто-то «помогает» другим делать чертежи, проекты. Есть те, кому удается зарабатывать деньги в интернете. Парни ставят на спорт, а некоторые девушки ищут парней, которые хорошо зарабатывают. «Крутятся как могут» - это точно про студентов. Удалось найти даже одного студента, который зарабатывал нелегальным путем, обманывая других. Попытки усидеть на двух стульях сразу, полностью выкладываясь и на работе, и в учебе и стараясь не вылететь с обеих, могут вызвать стресс и депрессию.

«Я живу на то, что дают родители, - рассказывает Ольга Выржиковская, студентка, − денег всегда немного, но на еду и проезд хватает. На покупки и поездки трачу то, что зарабатываю. Разные подработки бывают. Промоутером работала, перепечатывала интервью с аудио в доки, окна мыла, на джамперах, праздниках и тусах ходила в красивом костюме. Сейчас классная подработка - скалодром. Мне очень нравится работать инструктором, жаль, что только по выходным есть работа».





Для многих студентов существует правило - все что угодно, только не финансы родителей. Хватаются за все что могут: аниматоры в костюмах, инвестиции денег в небольшие проекты. Фрилансеры – так принято называть свободных работников, которых так много среди молодежи.

Пенсия

Еще одна возможность от государства оставаться на плаву тем, у кого нет родителей или есть только один. Существуют три разновидности пенсий по утере кормильца: страховая, государственная и социальная. Каждый вид пособия имеет свои размеры, условия назначения и отдельный круг получателей. Пенсию по утере кормильца молодые люди могут получать до 23 лет, только в случае, если числятся в учебном заведении. Минимальный размер выплат 3500 рублей, однако существуют надбавки из службы социальной защиты.

Расходы

Студенчество – это время, когда организм еще справляется с отсутствием сна, плохим питанием, вредными привычками. Время, когда ты постоянно пробуешь что-то новое, но почти всегда на все требуются определенные материальные затраты. В основу трат входят расходы на оплату жилья и еду.





Так как процесс учебы почти непрерывен, студент постоянно нуждается в канцелярских товарах: тетради, ручки, карандаши, линейки и много других не менее важных вещей. Бывает, что студенту требуется сделать копию какого-нибудь документа или лекции, на это тоже требуются деньги, минимальная цена - 2 рубля 50 копеек за одну страницу формата А4.

Помимо затрат на учебный процесс, студенты тратят деньги на досуг. Обучающие тренинги, семинары, вечеринки стоят денег. Например, поход в боулинг будет оцениваться по следующим тарифам: 600-800 рублей, бильярд будет несколько дешевле – 200 рублей за 1 час, плюс ко всему, расходы на напитки и закуски. Часто студенты тратят деньги на походы в кино, стандартная цена за сеанс– 300 рублей. Есть те, кто ждут пару недель или идут в кинотеатры подешевле. Поход в театр, музей или концерт будет расцениваться в зависимости от репертуара и положения мест.

Чтобы ходить во все вышеперечисленные места, студентам надо прилично одеваться, что тоже требует материальных затрат. Многие указывают в шкале своих расходов – траты на автомобили или проезд на автобусах.

По результатам опроса студентов, кому-то и 20 тысяч в месяц мало, а кто-то за неимением большего живет на 9 тысяч рублей в месяц, не балуя себя и не покупая обновок. Кто-то платит за общежитие 3500 в месяц, а кто-то 700 рублей, кто-то ходит в «качалку» и должен питаться на 25 тысяч рублей в месяц, а кто-то обедает только в общественных местах и в месяц на это уходит такая же круглая сумма. «Чем больше денег, тем больше запросов», - отвечают студенты. Все зависит от того, где живёшь и чем занимаешься.

Александра Чистик