Стюардессы рассказали, как можно сэкономить деньги во время путешествия, сообщает DEITA.RU.

1. Правильный день для покупки билетов

«Авиаперелеты обычно дешевле во вторник и среду, так как авиакомпаниям в эти дни труднее всего заполнить места в самолете, потому что большинство людей предпочитают путешествовать в конце недели», - сказала бывшая стюардесса Southwest Кори Петти. «Кроме того, большинство авиакомпаний по вторникам объявляют скидки».

2. Поезжайте не в разгар сезона

«С точки зрения экономии денег, гибкость имеет ключевое значение. Будьте готовы путешествовать в непиковые сезоны, чтобы билеты и проживание обошлись вам дешевле», - сказала Петти. «Например, я только что вернулась из пятидневной поездки в Торонто и смогла забронировать пятизвездочный исторический отель в центре города, в общей сложности потратив на всё 350 долларов, потому что это межсезонье».

3. Решите для себя, стоит ли дешевизна билетов того, чтобы ждать – и рискуйте

Прежде чем забронировать поездку, разумно сравнить стоимость авиабилетов и ждать снижения цен. Однако эта тактика сопряжена с определенными рисками.

«Ожидание бронирования в последнюю минуту может помочь вам сэкономить очень много», - сказал Петти. «Или же вы наоборот, значительно переплатите. Это риск, и я бы не советовала так делать, если вы не очень гибки в путешествиях».

«Круизы, как правило, являются исключением из правила», - добавила она. «Я лично никогда не заказывала круиз в последнюю минуту, но видела, что кто-то потратил всего 199 долларов на человека за семидневный круиз».

4. Не бойтесь останавливаться не в отеле

Кто сказал, что вам нужно останавливаться в отеле на отдыхе? Когда она не в рабочей поездке, Петти использует Airbnb и VRBO для проживания.

5. Пакуйте чемодан так, будто вы его потеряете

Потеря багажа - это дорогое «удовольствие», которое может серьезно ударить по вашему бюджету. Вероятно, вам придется купить новые одежду, туалетные принадлежности и все остальное, что вы взяли в поездку.

«Самый крутой совет для путешествий, который я получила от мамы много лет назад», - сказала Эмбер, бортпроводник American Airlines. «Всегда упаковывайте чемодан так, как будто вы его потеряете. Не упаковывайте все свои любимые вещи в чемодан - вы, возможно, никогда их больше не увидите. Это правило помогло мне, когда все мои сумки упали с корабля в Ла-Манш.

6. Всегда берите с собой обед

Своя еда на борту может сэкономить вам деньги и нервы, особенно в непредвиденных обстоятельствах, сказала Джина Баллард, бывшая стюардесса Virgin America.

«Если у вас есть особые потребности в еде, лучше всего приготовить себе обед, особенно это актуально для малышей», - сказала она. «Никогда, никогда, никогда не ожидайте, что у авиакомпании будет то, что вам понадобится. Лучше всего принести это сами. Основной пример: молоко для детей».

7. Обзаведитесь сумкой-холодильником для длительных поездок

Некоторые стюардессы также упаковывают еду, чтобы поесть в дороге, экономя время и деньги.

«Купите специальную сумку-холодильник, и еда может оставаться свежей до трех-четырех дней во время путешествия», - сказала Баллард.

8. Пользуйтесь общественным транспортом

«Я предпочитаю ездить на общественном транспорте в большинстве городов, которые я посещаю», - сказала еще одна стюардесса Southwest. «Это дешево, вы многое можете увидеть, и вы по-настоящему живете, как местный, вы также встретите массу людей, которые более чем готовы направить вас в секретный ресторан для местных жителей или бар. Меня даже приглашали на ужины и вечеринки в автобусе, хоть я и никогда не соглашалась на эти предложения».

9. Обходите стороной рестораны в туристических местах

Бывшая бортпроводница Баллард советует уходить подальше от традиционных туристических зон. По ее словам, путешественники так могут найти уникальные ресторанчики и кафе, а также существенно сократить расходы.

Алина Калинина