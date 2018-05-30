Инспекторы патрульно-постовой службы задержали жителя Арсеньева, подозреваемого в грабеже, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что злоумышленник открыто похитил его денежные средства в размере 10 тысяч рублей, после чего скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий инспекторы патрульно-постовой службы задержали ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления 22-летнего жителя города Арсеньева. В отделе полиции он дал признательные показания. Часть похищенных денежных средств он успел потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде 4 лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ирина Петрова