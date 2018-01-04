В Комсомольске-на-Амуре направлено в суд уголовное дело по факту кражи из кафе, об этом Deita.ru сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Установлено, что 23-летний местный житель похитил сотовый телефон и 22 тысячи рублей в увеселительном заведении города. Он заметил за столиком оставленную без присмотра дамскую сумку и вытащил из нее мобильник и кошелек.

Отметим, телефон мужчина отдал при задержании. При этом к этому моменту он уже успел потратить 500 рублей.

В настоящее время уголовное дело по статье «Кража» УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатерина Лапкина