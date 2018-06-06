Вице-губернатор Валентин Дубинин осмотрел поля Дальневосточного центра селекции и семеноводства, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Основная деятельность недавно созданного инновационного предприятия – выращивание суперэлитных семян картофеля. В основном все сорта – отечественной селекции, большая часть – Приморского НИИСХ.

«На данном этапе в производстве 75 гектаров перспективных сортов картофеля. Это сорта “Смак”, “Янтарь”, “Дачный”, “Казачок”, "Адретта", которые пользуются спросом у селян», – рассказал директор Дальневосточного центра селекции и семеноводства Вячеслав Виноградов.

На полях помимо картофеля выращивают элитные сорта сои, ячменя и пшеницы. Все они приморской селекции.

По словам Дубиниа, предприятие позволит обеспечить семенами картофеля, сои и зерновых культур высших репродукций по доступным ценам не только Приморский край, но и Дальневосточный регион.

«Суперэлитный семенной картофель, выращенный на безвирусной основе – это гарантия хорошего урожая, до 500 центнеров с гектара. Такие сорта позволят наполнить рынок высококачественным картофелем по доступной цене», – сказал заместитель главы региона.

Ирина Петрова