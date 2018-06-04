Видео с последнего звонка российской школы уже 10 дней обсуждают в соцсетях, сообщает DEITA.RU. За это время ролик собрал около 1 миллиона просмотров. Предположительно, на видео запечатлен последний звонок лицея №5 города Уфы.

Учительница музыки, она же режиссер мероприятия, буквально зажгла молодежь на последнем звонке. Пока ее ученицы пели песню, а зрители — выпускники и другие школьники, пришедшие на праздник, слушали с невыразительными лицами. Женщина начала подпевать и пританцовывать, показывая детям движения. С каждой секундой подтанцовывали и подпевали все больше ребят, а под конец песни оживились все — и выпускники, и родители, и младшие школьники.

«Это очень крутая учительница музыки, судя по всему. Молодец просто. И все за ней повторяют», — говорит автор видео.

Отметим, ролик разместил ведущий Денис Ганиев на своей странице в Instagram 25 мая.

Видео получило множество положительных комментариев. «Дети поют, видно хорошо, в микрофоны, а подтанцовывают даже старшеклассники. Она сама не главный персонаж сего действа. Она его режиссер», «Суперучитель!», «Классная», «И сама огонь», «Нифига зажигает, вообще молодец!!!» — пишут приморцы.

Екатерина Лапкина