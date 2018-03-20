Очередной масштабный митинг прошел на Майдане в Киеве, сообщает DEITA.RU.

В этот раз здесь собрались сторонники свержения действующей на Украине власти и тем, кто митинговал за возвращение Крыма. Всего участников было около четырех тысяч.

Как пишет РИА ФАН, перед собравшимися выступили организаторы митинга, общественные активисты и депутаты Верховной рады. Активисты требовали принятия законов об импичменте президента и Антикоррупционном суде, немедленной отставки Порошенко и проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

Организаторы зачитали со сцены «резолюцию вече», упомянув обидную потерю Крыма, выборы в России, а также то, что на Украине Порошенко насаждает диктатуру. После этого участники отправились маршем с Европейской площади к дому Порошенко в Козине, проведя там получасовой митинг. К ним, однако, никто не вышел - глава государства находится на данный момент в Катаре.

Таисия Масина