Житель одного из домов в Ленинском районе Владивостока обратился в полицию с сообщением об угоне своего внедорожника, сообщает корреспондент DEITA.RU. По словам потерпевшего, преступники срезали замки гаража и похитили Toyota Land Cruiser 200.

Безработный владелец джипа пояснил, что купил машину в начале апреля текущего года за 4, 5 миллиона рублей. По его словам, внедорожник был оборудован штатной сигнализацией и имел противоугонный штырь в коробке передач, однако это не помешало злоумышленникам совершить угон.

Выяснилось, что преступники срезали два навесных замка в гаражном боксе, проникли внутрь, а затем завели Land Cruiser и скрылись на нем с места происшествия.

Стражи порядка осмотрели гараж и приступили к поискам подозреваемых в хищении дорого джипа. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Игорь Бегунов