Отключения электричества пройдут во Владивостоке во вторник, 29 мая, сообщает DEITA.RU.
По данным МУПВ ВПЭС (электрические сети), без света с 9.00 до 17.00 останутся жители домов по следующим адресам:
Ленинский район
Тобольская ул. 29
Тунгусская ул. 46
Первомайский район
50 лет ВЛКСМ ул. 24/1, 26
Вилкова ул. 20, 3, 5, 7, 9
Первореченский район
Днепровская ул. 22, 26, 28, 32
Мельниковская ул. 103, 119
Океанский пр-кт 140, 149, 151, 155, 157, 163, 165, 169
Острякова пр-кт 8
Советский район
Десятая ул. 10
Хвойная ул. 18, 5, 12, 2, 10
Находкинская ул. 17, 13
Калиновая ул. 14, 12, 3, 8, 5
Фрунзенский район
Фонтанная ул. 15/2, 17
Таисия Масина