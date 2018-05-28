Отключения электричества пройдут во Владивостоке во вторник, 29 мая, сообщает DEITA.RU.

По данным МУПВ ВПЭС (электрические сети), без света с 9.00 до 17.00 останутся жители домов по следующим адресам:

Ленинский район

Тобольская ул. 29

Тунгусская ул. 46

Первомайский район

50 лет ВЛКСМ ул. 24/1, 26

Вилкова ул. 20, 3, 5, 7, 9

Первореченский район

Днепровская ул. 22, 26, 28, 32

Мельниковская ул. 103, 119

Океанский пр-кт 140, 149, 151, 155, 157, 163, 165, 169

Острякова пр-кт 8

Советский район

Десятая ул. 10

Хвойная ул. 18, 5, 12, 2, 10

Находкинская ул. 17, 13

Калиновая ул. 14, 12, 3, 8, 5

Фрунзенский район

Фонтанная ул. 15/2, 17

Таисия Масина