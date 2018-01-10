Жители поселка городского типа Преображение в Приморском крае шокированы состоянием единственного связывающего их с цивилизацией моста, сообщает «Deita.ru».

По поручению губернатора мост через реку Соколовка отремонтировали в ноябре-декабре прошлого года. Однако, ремонт в итоге выглядит как насмешка над местными жителями и гостями пгт.





Строители просто поставили в некоторых местах так называемые "латки", которые подписчики популярного паблика окрестили не иначе, как "ямочным ремонтом". Кроме того, гвозди на мосту лезут чуть ли не через каждые 10 сантиметров, да и вообще по нему, по словам пользователей интернет-пространства, очень страшно ехать.





Жители поселка постоянно пишут в СК, прокуратуру, администрацию, однако на протяжении долгих лет дело не двигается с мертвой точки.







Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье начали строить долгожданный мост.

Таисия Масина