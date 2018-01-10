плачет женщина
Источник изображения: "Deita.ru"

Жители поселка городского типа Преображение в Приморском крае шокированы состоянием единственного связывающего их с цивилизацией  моста, сообщает «Deita.ru».

По  поручению губернатора мост через  реку Соколовка отремонтировали в ноябре-декабре прошлого года. Однако, ремонт в итоге  выглядит как насмешка над местными жителями и гостями пгт. 

мост преображение

Строители просто поставили в некоторых местах  так называемые "латки", которые подписчики популярного паблика окрестили не иначе, как "ямочным ремонтом". Кроме того, гвозди на мосту  лезут чуть ли не через каждые 10 сантиметров, да и вообще по нему,  по словам пользователей интернет-пространства, очень страшно  ехать.

мост преображение

Жители поселка постоянно пишут в СК, прокуратуру, администрацию, однако на протяжении долгих лет дело не двигается с мертвой точки.

мост преображение

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье начали строить долгожданный мост.

Таисия Масина