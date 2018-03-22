Yа сельскохозяйственном предприятии «Агроэнерго» в Хабаровском крае за четыре месяца поголовье свиней сократилось с 40 до 19 тысяч, сообщает DEITA.RU.

Кроме того, сотрудники несколько месяцев не получали полноценной зарплаты - информирует DVhab.

По информации издания, за ночь падеж на предприятии составил около 240 поросят. На сегодняшний день на территории комплекса остались в живых 17183 свиней.

Следственным комитетом региона проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Предприятие обещало привести финансовую деятельность в порядок, но результатов нет.

"За четыре месяца 24 тысячи голов погибло. Каждый день умирают сотнями. Уже сегодня падеж составляет 300 голов. И все это лежит. Кормов так и нет, сегодня пришла кукуруза, перемолотая в муку. То есть питание есть, но оно плохого качества. Раз в день кормят кукурузой, а потом закрашенной водой, чтобы свиньи не визжали. При таком кормлении свиноматки абортируются или рожают мертвых поросят, — говорит изданию сотрудница "Агроэнерго".

Михаил Грач