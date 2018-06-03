Жители Владивостока обескуражены тем, как ведут себя некоторые горожане, сообщает DEITA.RU.

На WhatsApp редакции жительница города прислала сообщение с фотографиями. Как рассказала женщина, недавно они с мужем оказались в Ленинском районе Владивостока, состояние которого ее возмутило.

Так, по словам женщины, жильцы частных домов на улице Володарского буквально засыпали мусором все вокруг.

"Люди вывозят мусор за ограды и бросают его гнить около своих домов, домов соседей. Вонь жуткая стоит. Там и строительный мусор, и обычные мусорные пакеты валяются повсюду. Никто ничего не убирает из куч, никто не хочет вывозить мусор к мусорке - свиньи", - рассказала горожанка.

Как отметила женщина, в нескольких десятках метров от мусорных куч красуется Католическая церковь, иногда запах доносится и туда, но это совершенно не смущает местных обитателей.

Ирина Петрова