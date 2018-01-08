Всемирная торговая организация (ВТО) направила в арбитражный суд требование Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, сообщает Deita.ru со ссылкой на Politico.

Требуемая Брюсселем компенсация равна общей стоимости экспорта свинины из Евросоюза в Россию в 2013 году. Также Евросоюз полагает, что размер взысканий ежегодно будет увеличиваться на 15 процентов.

Россия запретила ввоз свинины и живых свиней из ЕС 30 января 2014 года в связи со вспышкой африканской чумы свиней. В апреле того же года Россельхонадзор также ограничил поставки всех видов свиной продукции из Польши и Литвы.



Михаил Грач