В Хабаровске к продаже не допустили 18 тонн свинины сомнительного качества, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Была досмотрена партия мяса, прибывшая из Тамбовской области по адресу: улица Краснореченская, д. 118 в железнодорожном рефрижераторе.

Специалисты ведомства в ходе досмотра установили, что свинина перевозилась в условиях, несоответствующих нормативам. То есть при норме минус 10, в рефрижераторе было не более минус 2-х.

17 985 килограммов свинины принято на изолированное хранение, без права реализации.

Дальнейшая судьба станет понятна по результатам экспертизы.

Екатерина Лапкина