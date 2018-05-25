25 Май 2018, 10:26
Свининой из Центральной России интересуются эксперты Дальнего Востока
Источник изображения: «Deita.ru»
В Хабаровске к продаже не допустили 18 тонн свинины сомнительного качества, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
Была досмотрена партия мяса, прибывшая из Тамбовской области по адресу: улица Краснореченская, д. 118 в железнодорожном рефрижераторе.
Специалисты ведомства в ходе досмотра установили, что свинина перевозилась в условиях, несоответствующих нормативам. То есть при норме минус 10, в рефрижераторе было не более минус 2-х.
17 985 килограммов свинины принято на изолированное хранение, без права реализации.
Дальнейшая судьба станет понятна по результатам экспертизы.
Екатерина Лапкина