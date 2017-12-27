27 Декабрь 2017, 13:35
Свирепый хищник растерзал жертву на глазах владивостокцев
Источник изображения: ФГБУ «Земля Лепарда»
Житель Владивостока запечатлел страшную и красивую картину закона животного мира в действии, сообщает Deita.ru.
Причем, для этого ему даже не пришлось покидать свою квартиру. Прямо на карнизе хищная птица расправилась с жертвой. Опубликованная в соцсетях фотография вызвала широкий отклик у пользователей.
"Остановился перекусить по дороге"; - иронизируют комментаторы.
По предположениям граждан, хищником является пустельга, жертвой - стриж.
Фото: Нновый Владивосток
Василий Кучин