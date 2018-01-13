Собственное круизное судно может появиться в Приморье уже в 2018 году. Об этом рассказал журналистам врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с руководителями СМИ, сообщает «Deita.ru».

Идею главы региона о дальневосточной круизной линии обсудили полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и президент России Владимир Путин. Как сообщил Андрей Тарасенко, новое судно будет построено. После февраля будет решаться вопрос о процедуре и возможностях покупки уже построенного круизного лайнера.

Прорабатывается вопрос и о пассажирских сообщениях внутри Приморского края. Имеющийся флот устарел, поэтому необходимо строить новые суда. Выстраивается и схема использования трех катамаранов, которые в Приморье «на плаву».

Кроме постройки судов, краевые власти намерены привести в порядок приморские морские вокзалы и причалы. «В Находке причал - «убитый», морвокзал - «убитый», В Славянке – то же самое. И вся система транспортной безопасности тоже не соответствует», - сокрушался Андрей Тарасенко. Есть и первые результаты отладки системы внутренних пассажирских сообщений. «Наладили все взаимоотношения с островом Поповым, продолжили пассажирские линии, сейчас будем дальше решать», - отметил глава региона.

Ждут в этом году изменения и саму бухту Золотой Рог. Сейчас разрабатывается экологическая программа по утилизации выбранного грунта. Она будет проходить главгосэкспертизу, а после вступит в действие и поможет понять весь «состав таблицы Менделеева» на дне Золотого Рога.

Дмитрий Санников, Влада Золотова