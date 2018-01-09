В дневное время сотрудники полиции заметили на улице Давыдова во Владивостоке нетрезвого мужчину, который нес на плече дорожный знак, сообщает корреспондент «DEITA.RU”. После задержания подозрительного гражданина выяснилось, что указатель пешеходного перехода он просто украл на перекрестке.

В ходе проверки также стало известно, что 58-летний подозреваемый проживает в пригороде Владивостока, а на Вторую Речку он приехал для встречи с друзьями.

Мужчина не стал отрицать свою вину, но внятно пояснить, с какой целью он украл дорожный знак, он так и не смог. Ущерб от действий хулигана устанавливается. По факту случившегося проводится проверка. За содеянное мелкое хулиганство горожанину грозит крупный штраф.

Игорь Бегунов