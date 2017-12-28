Случайные прохожие обнаружили в поселке Усть-Мана тело молодой женщины со следами множественных ножевых ранений, сообщает «Deita.ru».

Как выяснилось позднее, такой трагический исход - результат романтического свидания женщины и ее случайного знакомого. Они познакомились в клубе в начале декабря. Мужчина, решив сделать ей сюрприз, предложил выбрать место для романтической поездки. Выбор пал на поселок Усть-Мана, где убийца, сидя в машине, попросил даму сердца закрыть глаза, пообещав сюрприз.

Затем он достал нож и нанес женщине 80 ударов. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и проводят оперативно-следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Предположительно причиной жестокого убийства стала ревность, однако мужчина не смог объяснить, по какой причине совершил преступление.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что няня "смертельно" позавидовала многодетной матери в Екатеринбурге.

Таисия Масина