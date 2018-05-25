Сотрудники ГИБДД на одной из улиц Уссурийска остановили автомобиль, в кузове которого их ждал сюрприз, сообщает DEITA.RU.

Водитель вез канистры с дизельным топливом и электронасос с прорезиненным шлангом. Проведенная проверка показала - дизельное топливо слито с тепловоза, принадлежащего Эксплуатационному локомотивному депо Дальневосточной железной дороги.

По данным пресс-служба УТ МВД России по ДФО, предприимчивый мужчина похитил тонну топлива на сумму 32 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, фигурант признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов в свободное от основной работы время.

Таисия Масина