Источник изображения: «Deita.ru»
Сотрудники ДПС в городе Находка остановили автомобиль, которым управлял иностранный гражданин, сообщает DEITA.RU.
На просьбу показать водительские права, иностранец предоставил бланк, изготовленный не производством Гознака, а напечатанный на цветном струйном принтере.
Документ с признаками подделки сотрудники правоохранительных органов изъяли. Против гражданина возбудили уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Таисия Масина