Сотрудники ДПС в городе Находка остановили автомобиль, которым управлял иностранный гражданин, сообщает DEITA.RU.

На просьбу показать водительские права, иностранец предоставил бланк, изготовленный не производством Гознака, а напечатанный на цветном струйном принтере.

Документ с признаками подделки сотрудники правоохранительных органов изъяли. Против гражданина возбудили уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Таисия Масина