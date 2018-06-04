Тачки, русалки и метлы: китаец рассказал о жизни во Владивостоке
Каким видят Приморский край жители Китая и как им здесь живется, рассказывает DEITA.RU.
С момента «открытия» Владивостока, когда приморская столица стала доступной для иностранных туристов, одними из первых сюда устремились жители КНР. Ситуация не меняется и по сей день. С августа 2017 года из этой страны в Приморье въехало 8,1 тысяч человек. .
На улицах Владивостока практически ежедневно можно увидеть группы китайских туристов. Но это пусть и приятное, но все-таки мимолетное знакомство: за несколько дней узнать, как здесь живется, невозможно.
Сколько для этого потребуется времени? Вот мнение китайцев, которые живут во Владивостоке не первый год и могут с уверенностью рассказать о том, какова для них жизнь в Приморье.
Итак, наш первый герой - Саша.
Так его зовут во Владивостоке, на родине его имя звучит, естественно, по-другому - Ли Пэйвэй. По традиции, жители Китая, которые работают в России, выбирают себе русские имена. Во Владивостоке Саша живет почти 4 года, учится на переводчика во ВГУЭС. Приехал из провинции Шаньдун, которая находится на востоке Китая. Русским начал заниматься еще в институте в Циндао, но, по его мнению, выучить русский язык можно только в России. Во владивостокский вуз приехал по совету знакомой, которая училась здесь раньше.
Причем Саша стал так усердно заниматься, что знаний русского языка оказалось достаточно, чтобы поступить не на третий, а сразу на четвертый курс вуза во Владивостоке.
- Почему решили изучать именно русский язык?
- Думаю, что русский язык интересный и важный, хотя и самый трудный. Много книг прочел еще дома – рассказы, стихи. Здесь, уже во Владивостоке, часами разговаривали с русскими друзьями, с которыми старались жить в одной комнате в общежитии. Это хорошая языковая практика.
- В какой сфере хотите работать?
- Так как учусь в экономическом вузе, хочу работать в сфере экономики и бизнеса. С туристами работать сложнее (улыбается). Мы с однокурсниками на каникулах подрабатывали в турцентре – переводили документы, заказывали туристам билеты и бронировали гостиницы. Работа хлопотная- меня больше привлекает быть переводчиком в сфере бизнеса. Сотрудничество между российскими и китайскими компаниями развивается, между Россией и Китаем сейчас хорошая дружба, поэтому много перспектив в работе.
- Как родные, друзья относятся к тому, что учитесь в России?
- Родители за меня не переживают, потому что я уже давно живу самостоятельно, еще когда учился в Китае, жил в общежитии. Напутствие было, конечно, чтобы старательно заниматься и хорошо выучить русский язык.
Мои друзья не очень понимают, почему я поехал в Россию? У нас очень многие изучают английский язык и поступают в американские, канадские и европейские университеты. А мне еще со школы нравился русский язык, поэтому и приехал во Владивосток.
- Как живется в России?
- Живем хорошо. Дружно (улыбается). Стараемся больше общаться с русскими однокурсниками, участвуем в творческих конкурсах и праздниках, которые проходят в университете, вместе встречаем праздники, ходим в кино.
- Что оказалось самым сложным в учебе?
- Если говорить про русский язык, то это жаргон – трудная область, но очень интересная, поэтому и выбрал для себя дипломную работу в этой сфере. Да и тема самая приморская - «Автомобильный жаргон в русском языке».
Например, взять слово русалка. Во многих языках, в том числе и русском, это мифический персонаж, который имеет разные вариации: красивая девушка, до пояса – человек, а ниже – рыба. Но только в Приморье с удивлением узнал, что на автомобильном жаргоне «русалка» - это упавшая в воду машина, автомобиль, который находится под водой.
Еще одно интересное автомобильное слово - метла. В русском языке это предмет для уборки, а автомобилисты так называют щетки, которые «очищают» стекло от дождя, снега и пыли. По форме напоминают метлу, поэтому их так и прозвали.
Что такое тачка? Первый раз слышу это слово, спасибо, что сказали. Интересно было узнать, что тачка - тележка с двумя ручками и, обычно, с одним колесом, а как жаргонное слово – это легковой автомобиль.
Темы дипломной работы мы выбирали из предложенных. Понравилась именно эта – много нового узнал, да и преподаватели у нас замечательные, всегда стараются помочь, если что-то не получается.
- О чем мечтаете?
Есть мечта продолжить учебу в России и поступить в магистратуру, в столичный вуз. Это тот этап в жизни, когда хочется проверить себя – смогу или нет.
За годы учебы мы все сдружились, всегда принимали активное участие в разных концертах, конкурсах, которые проводились в вузе – читали стихи и ставили сценки.
- Сейчас сможете прочитать отрывок из своей роли?
- Мы ставили сценку по стихотворению Маршака – «Вот какой рассеянный с улицы Бассейной» ...
«Надевать он стал пальто, говорят ему: «Не то!». Стал натягивать гамаши - говорят ему: «Не ваши!».
Вот какой рассеянный с улицы с улицы Бассейной».
Как встречаем праздники? Обычно, идем в кафе или покупаем на рынке необходимые продукты и готовим китайскую еду. Самый любимый праздник, конечно, Новый год. Только не удается отпраздновать его дома – это самый разгар учебы. Но мы всегда отмечали его здесь, во Владивостоке. Не всегда удается приготовить китайские пельмени, но традиционные новогодние блюда есть на столе. И, конечно, обязательны пожелания и подарки.
Инна Эстрина