Каким видят Приморский край жители Китая и как им здесь живется, рассказывает DEITA.RU.

С момента «открытия» Владивостока, когда приморская столица стала доступной для иностранных туристов, одними из первых сюда устремились жители КНР. Ситуация не меняется и по сей день. С августа 2017 года из этой страны в Приморье въехало 8,1 тысяч человек. .

На улицах Владивостока практически ежедневно можно увидеть группы китайских туристов. Но это пусть и приятное, но все-таки мимолетное знакомство: за несколько дней узнать, как здесь живется, невозможно.

Сколько для этого потребуется времени? Вот мнение китайцев, которые живут во Владивостоке не первый год и могут с уверенностью рассказать о том, какова для них жизнь в Приморье.

Итак, наш первый герой - Саша.

Так его зовут во Владивостоке, на родине его имя звучит, естественно, по-другому - Ли Пэйвэй. По традиции, жители Китая, которые работают в России, выбирают себе русские имена. Во Владивостоке Саша живет почти 4 года, учится на переводчика во ВГУЭС. Приехал из провинции Шаньдун, которая находится на востоке Китая. Русским начал заниматься еще в институте в Циндао, но, по его мнению, выучить русский язык можно только в России. Во владивостокский вуз приехал по совету знакомой, которая училась здесь раньше.

Причем Саша стал так усердно заниматься, что знаний русского языка оказалось достаточно, чтобы поступить не на третий, а сразу на четвертый курс вуза во Владивостоке.

- Почему решили изучать именно русский язык?

- Думаю, что русский язык интересный и важный, хотя и самый трудный. Много книг прочел еще дома – рассказы, стихи. Здесь, уже во Владивостоке, часами разговаривали с русскими друзьями, с которыми старались жить в одной комнате в общежитии. Это хорошая языковая практика.



