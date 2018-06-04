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Каким видят Приморский край жители Китая и как им здесь живется, рассказывает DEITA.RU.

С момента «открытия» Владивостока, когда приморская столица стала доступной для  иностранных туристов, одними из первых сюда устремились жители КНР. Ситуация не меняется и по сей день.  С августа 2017 года из этой страны в Приморье въехало 8,1 тысяч человек. .

На улицах Владивостока практически ежедневно можно увидеть группы китайских туристов. Но это пусть и приятное, но все-таки  мимолетное знакомство: за несколько дней узнать, как здесь живется, невозможно.

Сколько для этого потребуется времени? Вот мнение китайцев, которые живут во Владивостоке не первый год и могут с уверенностью рассказать о том, какова для них жизнь в Приморье.

Итак, наш первый герой -  Саша.

Так его зовут во Владивостоке, на родине его имя звучит, естественно, по-другому - Ли Пэйвэй.   По традиции,  жители  Китая, которые работают в России, выбирают себе русские имена. Во Владивостоке Саша живет почти 4 года, учится на переводчика во ВГУЭС. Приехал из провинции Шаньдун, которая находится на востоке Китая. Русским начал заниматься еще в институте в Циндао, но, по его мнению, выучить русский язык можно только в России. Во владивостокский вуз приехал по совету знакомой, которая училась здесь раньше.

Причем Саша стал так усердно заниматься, что знаний русского языка оказалось достаточно, чтобы поступить не на третий, а сразу на четвертый курс вуза во Владивостоке.

- Почему решили изучать именно русский язык?

- Думаю, что русский язык интересный и важный, хотя и самый трудный. Много книг прочел еще дома – рассказы, стихи. Здесь, уже во Владивостоке, часами разговаривали с русскими друзьями, с которыми старались жить в одной комнате в общежитии. Это хорошая языковая практика.


Из личного архива героя
Источник изображения: Из личного архива героя

- В какой сфере хотите работать?

- Так как учусь в экономическом вузе,  хочу работать в сфере экономики и бизнеса. С туристами работать сложнее (улыбается). Мы с однокурсниками на каникулах подрабатывали в турцентре – переводили документы, заказывали туристам билеты и бронировали гостиницы. Работа хлопотная- меня больше привлекает быть переводчиком в сфере бизнеса. Сотрудничество между российскими и китайскими компаниями развивается, между Россией и Китаем сейчас хорошая дружба, поэтому много перспектив в работе.

- Как родные, друзья относятся к тому, что учитесь в России?

- Родители за меня не переживают, потому что я уже давно живу самостоятельно, еще когда учился в Китае, жил в общежитии. Напутствие было, конечно, чтобы старательно заниматься и  хорошо выучить русский язык.

Мои друзья не очень понимают, почему я поехал  в Россию? У нас очень многие изучают английский язык и поступают в американские, канадские и европейские университеты.  А мне еще со школы нравился русский язык, поэтому и приехал во Владивосток.

- Как живется в России?

- Живем хорошо. Дружно (улыбается). Стараемся больше общаться с русскими однокурсниками, участвуем в творческих конкурсах и праздниках, которые проходят в университете, вместе встречаем праздники, ходим в кино.

- Что оказалось самым сложным в учебе?

- Если говорить про русский язык, то это жаргон – трудная область, но очень интересная, поэтому и выбрал для себя дипломную работу в этой сфере. Да и тема самая приморская - «Автомобильный жаргон в русском языке».

Например, взять слово  русалка. Во многих языках, в том числе и русском, это мифический персонаж, который имеет разные вариации: красивая девушка, до пояса – человек, а ниже – рыба.  Но только в Приморье с удивлением узнал, что на автомобильном жаргоне «русалка» - это упавшая в воду машина, автомобиль, который находится под водой.

Еще одно интересное автомобильное слово -  метла. В русском языке это предмет для уборки, а автомобилисты так называют щетки, которые «очищают» стекло от дождя, снега и пыли. По форме напоминают метлу, поэтому  их так и прозвали.

Что такое тачка? Первый раз слышу это слово, спасибо, что сказали. Интересно было узнать, что тачка -  тележка с двумя ручками и, обычно, с одним колесом, а как жаргонное слово – это легковой автомобиль.

Темы дипломной работы мы выбирали из предложенных. Понравилась именно эта – много нового узнал, да и  преподаватели у нас замечательные, всегда стараются помочь, если что-то не получается.



Из личного архива героя
Источник изображения: Из личного архива героя

- О чем мечтаете?

Есть мечта продолжить учебу в России и поступить в магистратуру, в столичный вуз. Это тот этап в жизни, когда хочется проверить себя – смогу или нет.

За годы учебы мы все сдружились, всегда принимали активное участие в разных концертах, конкурсах, которые проводились в вузе – читали стихи и ставили сценки.

- Сейчас сможете прочитать отрывок из своей роли?

- Мы ставили сценку по стихотворению Маршака – «Вот какой рассеянный с улицы Бассейной» ...

«Надевать он стал пальто, говорят ему: «Не то!». Стал натягивать гамаши - говорят  ему: «Не  ваши!».

Вот какой рассеянный с улицы с улицы Бассейной».

Как встречаем праздники? Обычно, идем в кафе или покупаем на рынке необходимые продукты и готовим китайскую еду. Самый любимый праздник, конечно, Новый год. Только не удается отпраздновать его дома – это самый разгар учебы. Но мы всегда отмечали его здесь, во Владивостоке.  Не  всегда удается приготовить китайские  пельмени, но  традиционные новогодние блюда  есть на столе. И, конечно, обязательны пожелания и подарки. 

Инна Эстрина

 

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