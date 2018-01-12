Четвертый месяц ведутся поиски 40-летнего Игоря Доманюка в Дальнереченске, сообщает DEITA.RU. Поиски ведутся силами волонтеров primpoisk25.

Доманюк Игорь пропал без вести 26 сентября 2017 года на территории Дальнереченска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40 лет, рост около 167 сантиметров, среднего телосложения, волос русый, глаза карие.

Особые приметы: на носу бородавка, на верхней челюсти вставной зуб из желтого металла, на левой руке татуировка в виде птичьего пера и резу фактор, на правой ноге на ступне татуировка «Рак».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Андрея, просят позвонить по телефонам: 8 (42352) 2 – 30 – 77 – МОМВД России «Спасский» или 02, 102 – полиция, либо связаться с волонтерами 8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46, почта primpoisk25@gmail.com.

Екатерина Лапкина