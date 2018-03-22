Национальный парк «Земля леопарда» станет местом поисков рыбного филина – самой большой и одной из самых редких сов мира. Ученые-орнитологи намерены выяснить, насколько заповедные территории юго-западного Приморья подходят для жизни этого уязвимого животного и восстановления популяции краснокнижного вида, сообщили DEITA.RU в Нацпарке.

Исследования будут проводиться в рамках договора о сотрудничестве ДМОО «Амуро-Уссурийский Центр биоразнообразия птиц» и нацпарка. Необходимость такой работы вызвана неутешительным состоянием популяции рыбного филина. На Дальнем Востоке гнездится не более 700 пар птиц, при этом есть основания полагать, что гнездовые популяции на территории Китая и Северной Кореи к настоящему времени утрачены. Браконьерство, вырубка деревьев, загрязнение рек и оскудение рыбных запасов за последние десятилетия привели к неуклонному сокращению численности рыбного филина.





Работа ученых на «Земле леопарда» – один из этапов долгосрочной программы по сохранению этой редчайшей птицы. Специалисты проведут «сертификацию» местообитаний, оценив потенциал территории нацпарка с точки зрения ее пригодности для размножения рыбного филина. Помимо работы на перспективу исследователи попытаются прояснить ситуацию с его фактическим присутствием в местных лесах.





Мало кому удается увидеть эту сову в природе: в качестве мест обитания она выбирает глухие уголки уссурийской тайги. Отыскать ее очень сложно. Основа рациона этого хищника – рыба, поэтому селится рыбный филин в долинах горных рек, окруженных лесами, там, где быстрое течение и родниковые выходы не позволяют воде замерзнуть зимой. Малая численность птицы, обитание в труднодоступных для человека местах, ночной образ жизни – все это затрудняет работу ученых.





«Территория «Земли леопарда» может стать «полигоном» для проведения эксперимента по восстановлению некогда существовавшей здесь группировки рыбного филина посредством реинтродукции либо искусственного расселения, – подчеркнул Сергей Сурмач, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии, ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты ДВО РАН. – На данном этапе мы займемся ревизией гнездопригодных местообитаний, используя традиционные подходы: дистанционное (по спутниковым снимкам) выявление незамерзающих участков рек и сохранившихся фрагментов зрелых долинных лесов с последующей полевой верификацией полученных данных на местности».

Михаил Грач