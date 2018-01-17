Видео последствий сурового ДТП на Сахалине появилось в Instagram, сообщает DEITA.RU.

Объездная дорога, по непроверенной информации, Южно-Сахалинска после мощного циклона на острове почищена. На обочинах кучами с человеческий рост навален снег. Мало кто из автолюбителей решит остановиться и посмотреть, что же скрывает высокий сугроб.

Один смельчак все-таки нашелся, и его удивлению не было предела — за сугробом не первый день лежит иномарка, водитель которой, видимо, не справился с управлением и, перемахнув через сугроб, остановился.

«Вот у нас объездная. А здесь у нас сугробик, неприметный. А за сугробиком тут оп… Хорошо летел. Infiniti… «Морды» нет. Да, там вообще уже ничего не осталось. Оттуда прямо разогнался и упс… А так, неприметный сугробик», — говорит автор ролика.

Информация о состоянии водителя не сообщается.

Екатерина Лапкина