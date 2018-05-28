Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, как ведомство планирует выполнить поставленную президентом РФ задачу по увеличению продолжительности жизни россиян до 80 лет, сообщает DEITA.RU.

Так, в интервью газете "Известия", Скорцова сказала, что выполнение этой задачи потребует комплекса мер: формирование здорового образа жизни и персональные скрининги здоровья.

Помимо этого, по мнению Скорцовой, необходимо повышать качество медицинской помощи и ее доступности, если человек уже заболел.

Ирина Петрова