Судебные приставы Приморского края составили портрет «классического» алиментщика, сообщает DEITA.RU.

Согласно их расчетам, классический приморский алиментщик – это мужчина от 30 до 42 лет, уклоняющийся от выплат задолженности или находящийся в розыске за неуплату алиментных платежей.



Лишь небольшое количество алиментщиков - 56 из 15 834 человек выплачивают своим детям деньги добровольно и не имеют задолженности, а 880 делают это весьма нерегулярно, вспоминая о своих детях лишь время от времени.

2238 должников трудоустроены и регулярно перечисляют деньги на содержание детей, а вот те, кто так и не выплатил алименты до достижения ребёнком совершеннолетия, и продолжают отдавать долги – 293 человека.

Отмечается, что отцов алиментщиков почти в три раза больше, чем матерей.

Ирина Петрова