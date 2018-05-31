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Источник изображения: «Deita.ru»
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Судебные приставы Приморского края составили портрет «классического» алиментщика, сообщает DEITA.RU.

Согласно их расчетам, классический приморский алиментщик – это мужчина от 30 до 42 лет, уклоняющийся от выплат задолженности  или находящийся в розыске за неуплату алиментных платежей.

Лишь небольшое количество алиментщиков  - 56  из 15 834  человек выплачивают своим детям деньги добровольно и не имеют задолженности, а 880 делают это  весьма нерегулярно, вспоминая о своих детях лишь время от времени.

2238 должников трудоустроены и регулярно перечисляют деньги на содержание детей, а вот те, кто так и не выплатил алименты до достижения ребёнком совершеннолетия, и продолжают отдавать долги – 293 человека.

Отмечается, что отцов алиментщиков  почти в три раза больше, чем матерей. 

Ирина Петрова 

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