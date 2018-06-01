Два случая перевозки продукции, небезопасной для покупателей, выявили в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Остановив автомобиль, сотрудники ГИБДД выявили транспортировку 73 килограммов свинины с нарушением температурного режима, необходимого при перевозке такого продукта.

Кроме того, обнаружен автомобиль, перевозивший 36 килограммов колбасы, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.



Вся продукция исключена из оборота. В отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Таисия Масина