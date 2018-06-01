Источник изображения: «Deita.ru»
Два случая перевозки продукции, небезопасной для покупателей, выявили в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.
Остановив автомобиль, сотрудники ГИБДД выявили транспортировку 73 килограммов свинины с нарушением температурного режима, необходимого при перевозке такого продукта.
Кроме того, обнаружен автомобиль, перевозивший 36 килограммов колбасы, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
Вся продукция исключена из оборота. В отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении.
Таисия Масина