Сегодня, 22 марта, в центре Токио торжественно открыли трехметровый памятник Годзилле, легендарному монстру из огромного числа кинофильмов, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Kyodo News, скульптура установлена на небольшой площади неподалеку от комплекса императорского дворца. Высота самой фигуры — 2,5 метра. Постамент памятника украшает надпись: "Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой".





Фраза взята из самого последнего фильма из серии про огромного монстра, который вышел в 2016 году и в очередной раз вызвал в Японии фурор. Лента под названием "Годзилла: Возрождение" была провозглашена фильмом года и получила массу национальных наград.

Виктор Бруевич