В среду, 6 июня, в России вступает в силу ограничение ввоза молока и молочной продукции из Белоруссии, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в Россельхознадзоре, это вынужденная мера, и она носит временный характер. Поставки возобновятся сразу, как белорусские производители устранят многочисленные нарушения в выпускаемой продукции.

С завтрашнего дня к ввозу в Россию будут запрещены: молоко, сухое молоко, обычные и концентрированные сливки, сгущенку, молочную наливную сыворотку, а также сывороточный концентрат и молочный белок из Белоруссии.

Екатерина Лапкина