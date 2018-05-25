Поступок молодого человека растрогал жительницу Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Мужчина нашел на Набережной кошелек с деньгами. Несмотря на приличную, по словам девушки, сумму в 5200 рублей, которая могла бы усыпить совесть, кошелек вернули владельцу. Помогла в этом записка с номером телефона, по которому молодой человек не поленился дозвониться, встретиться и передать находку. От благодарности нашедший кошелек отказался.

Девушка настолько поразилась честности мужчины, что разместила пост в популярном паблике в соцсети: "Миллион раз спасибо тебе и тем, кто воспитал тебя именно таким! Такие моменты заставляют задуматься! Как же приятно осознавать, что есть они, люди, с воспитанием и жизненными ценностями! Спасибо тебе, добрый, воспитанный и честный Человек!!!"

Подписчики паблика также восхитились молодым человеком. Судя по их историям таких людей не так уж и мало: "Какой молодец парень!!! Сразу видно воспитание. Хотелось бы побольше таких честных людей в наше время", "Парень красавчик! А я карту потеряла и кто-то на радостях побежал в пивомаркете закупаться", "Есть такие,но к сожалению очень мало. Нам вот тоже вернули кошелек с кучей визиток . Тоже парень нашёл возле помойки и через визитку спорт клуба вышел на меня", "Ну есть же люди порядочные,и это радует".

Таисия Масина