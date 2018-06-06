Опасные и вредные для здоровья человека вещества обнаружены в приморской продукции, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Так, лабораторные испытания образцов пищевой продукции выявили 45 положительных результатов (не отвечающих показателям безопасности).

В результате исследований забраковано 29 партий пищевой продукции, среди них - мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, салаты различных видов, кета слабосоленая, кета холодного копчения, минтай горячего копчения, моллюск живой разного вида, трепанг варено-мороженый, пресервы из сельди, филе минтая солено-сушеное, мука рыбная кормовая, палочки рыбные, масло сливочное, творог, молоко козье сырое.

Везде обнаружено несоответствие органолептическим показателям, превышение допустимого содержания хлористого натрия, белка, жира, фосфора, бактерии группы кишечной палочки, золотистый стафилококк, дрожжи и плесень, фальсификация качества мясных полуфабрикатов (по видовому составу), а также наличие металломагнитной примеси (мука рыбная кормовая).

Таисия Масина