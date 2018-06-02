Без надежды на жилье — обеспечение детей-сирот в Приморском крае грозит перерасти в долгосрочную проблему для краевых властей, сообщает DEITA.RU.

Порядка 7 тысяч приморцев (4000 из которых имеют судебное решение) находятся в режиме затянувшегося ожидания на получение положенного им по закону жилья. В какой-то момент задвинутая в долгий ящик проблема грозит обернуться очередными социальными волнениями. С традиционными для этого явлениями: митингами, репортажами в СМИ и челобитными на имя президента страны.

Так, «первой ласточкой» закипающего народного гнева стал прошедший во Владивостоке 1 июня митинг. Символично, что акция протеста, собравшая немного более 50 человек, состоялась в международный день защиты детей. Вот только дети уже выросли и обзавелись своими детьми. Но так и не увидели обещанного им государством жилья.





«Я подавала документы на получение жилья еще в 2014, но по каким-то причинам на учет меня поставили лишь в 2016-м», — рассказывает сирота Алена Балыкина. За это время очередь по Надеждинскому району, в которой она стоит (порядковый номер Алены 66-й из 119 человек в Надеждинском районе и 3964-й в общекраевой очереди), продвинулась лишь на четыре человека.

«То земля под строительство выдана, то нет, то строят, то не строят. Постоянно нет денег, поэтому наверно, и построить не могут. Им не важно, где мы живем и на что мы живем. Я, например, снимаю квартиру в поселке Новом за 25 тысяч рублей. Воспитываю ребенка и, конечно, лучше бы эти деньги тратила на него», — говорит девушка. Добавив при этом, что абсолютно не верит в то, что получит жилье в ближайшей перспективе.

С таким же неверием в перемены уже три года в том же Надеждинском районе ждет положенного жилья Екатерина Сеидова.

«Десять лет меня вообще в очередь не хотели ставить», — признается девушка, с 8 до 16 лет прожившая в детском доме. После выпуска она сразу подала документы, чтобы как сирота встать в очередь: «Но в органах опеки Надеждинского района мне отказывали. Сказали, что я не имею права». Однако три года назад под угрозой обратиться в прокуратуру ее все же удосужились признать сиротой и включить в эту очередь. Полтора года назад Екатерина получила постановление суда — обеспечить ее жилой площадью, и с того времени девушка, по ее выражению, «болтается» — ведь исполнить это решение необходимо в трехлетний срок. «Может быть я и сама бы уже смогла за это время себя обеспечить квартирой. Взять ипотеку, например. Но дело принципа: закон есть, а стройки нет. Пусть обеспечат свои же распоряжения. Хотя, конечно, это все уже смешно. В большей степени это пустые слова. Поэтому никто не верит в наше государство», — убеждена Екатерина.





«Мне кажется, что момент, когда я получу наконец-то жилплощадь, произойдет еще не скоро. И скорее всего я смогу ее получить, когда станет взрослым мой ребенок и сможет сам ее приобрести», — не полна оптимизма еще одна сирота, Анастасия Черная, ждущая жилье с 2011 года. Но из-за халатности сотрудников ее документы были утеряны, и их пришлось восстанавливать. Таким образом, в очередь ей удалось попасть лишь в 2015 году.

За годы не прекращающегося ожидания, отсутствие своего угла сказывается плачевно как на жизни самой Насти, так и ее ребенка.

«По идее, я должна находиться в декретном отпуске, но я вынуждена работать, чтобы позволить себе оплачивать очень дорогую аренду жилья и обеспечивать своего ребенка. К тому же мне нужно стараться активно и много работать, чтобы ребенка не забрали органы опеки. Если я получу квартиру, очень много проблем в моей жизни отпадет — ребенок пойдет в детский сад, потому что у него появится прописка, а я смогу устроиться на нормальную работу, потому что прописка появилась бы и у меня. Но самое главное — у нас будет крыша над головой», — делится мнением Анастасия.

«Это история каждого из нас — когда человеку негде жить, негде переночевать, а порой и покушать просто нечего, — комментирует сирота Людмила Васильева, ждущая жилье уже четыре года. — И, конечно же, мы ходим по всяким инстанциям — а что в итоге: денег нет, квартир нет. В ответ приходится слышать от чиновников: «а почему мы должны давать вне очереди. Таких, как ты, — тысячи!» А для меня этот вопрос — жизненная необходимость, понимаете. В настоящий момент я живу у добрых людей».

Вот уже 12 лет борется за решение такого же жизненно необходимого вопроса и Марина Дороганова. «Битва за квартиру у меня началась с 18 лет. Сейчас мне уже 30. Четыре года, как на руках имеется решение суда. Но никаких продвижений как не было, так и нет. Моему ребенку уже 6 лет. И в первую очередь отсутствие своей квартиры сказывается и на ней. Дочка страдает, ведь приходится очень часто съезжать, менять работу, детские сады. Она спрашивает все время: «Мама, а когда у нас уже будет свой дом?».

К сожалению, ответить на этот вопрос не могут и представители краевой власти. Так, прибывший на митинг детей-сирот по поручению врио губернатора Андрея Тарасенко его заместитель Константин Межонов констатировал: ситуация с нехваткой жилья сложилась ни только в Приморском крае, а во многих субъектах федерации.

«Категория детей-сирот испытывает сегодня серьезные трудности с получением квартир. Данный вопрос обострен по всей стране. Для его решения президент поручил разработать дополнительные механизмы и Министерство образования и науки собирает сейчас предложения из регионов», — сообщил вице-губернатор.

Добавив, что со стороны Приморского края также поступило ряд таких предложений. «Например, мы предлагаем вернуться к вопросу сертификатов. Но это должны быть сертификаты определенного номинала. После того, как он будет реализован, необходимо, чтобы какое-то время этой недвижимостью нельзя было распоряжаться в плане сделок. С целью предотвращения различных мошеннических действий. Проходит пять лет и это ограничение снимается. Также рассматривается вопрос, чтобы у сирот была возможность приобрести новое жилье по ценам, установленным Минстроем до судебных решений. Допустим, в Приморье она составит 51 тысяча за квадратный метр. За такую цену можно его приобрести в Уссурийске, Находке, Арсеньеве, Артеме».

Кроме этого, Межонов напомнил, что врио губернатора подписан соответствующий закон о частичной компенсации за аренду жилья сиротами из средств краевого бюджета. Данная компенсация составляет 5 тысяч рублей для Владивостока и 3 — для остальных муниципальных образований Приморья. Данная мера, по словам Межонова, должна хоть как-то облегчить положение детей-сирот.

Стоит отметить, что одним из решений данной кризисной ситуации в перспективе приморский вице-губернатор видит стимулирование российского усыновления. Что в принципе довольно логично — меньше сирот, а значит — меньше очередь на обеспечение их жильем. «Те, кто усыновляют, для государства делают большое дело, так как этот ребенок становится и правообладателем недвижимости, имеющейся у этой семьи», — отметил он.

Отвечая между тем на вопрос, что же делать тем, кому повезло меньше, то есть 7 тысячам приморских «очередников», Межонов заключил, что им «обязательно нужно надеяться».

«Другого, к сожалению, я порекомендовать не могу. Одно могу сказать, мы с губернатором смотрим все возможности и постараемся эту ситуацию свести к минимуму».

Впрочем, сами сироты не собираются в это время безропотно ждать: «Будем действовать и организовываться, чтобы нас услышали и увидели. Вопрос стоит остро и его необходимо решать. Думаю, Владимир Путин нас услышит. Но это не последний митинг — будет еще и еще, пока мы не добьемся того, что нам положено по закону», — говорит Марина Дороганова.

«Пока надежда есть и после митинга, она возрастает. Что все, кто имеет возможность нам помочь, действительно помогут».

К слову, не факт, что в их числе окажется глава российского правительства Дмитрий Медведев. Памятно, как на встрече с депутатами фракции КПРФ, тогда еще кандидат в премьер-министры, признав с одной стороны, что в стране выделяется недостаточно денег для детей-сирот, с другой предложил принципиально поменять порядок обеспечения их жильем. Ставшую уже мемом мысль о том, что денег нет, Медведев сопроводил рассуждениями, что квартиры повально пропиваются, а значит, квартиры должны находиться в собственности у государства.

И если с последним еще можно согласиться, то вот намеки премьера на асоциальный образ жизни российских детей-сирот (кстати, всего положенных по закону квадратных метров в стране ожидают более 250 000 сирот) и маргинальные наклонности вызвали негодование последних, в том числе и в Приморье:

Людмила Васильева: «Знаете, поражает вся эта безжалостность. Нет, ну возможно подобный образ жизни и имеет место быть. Люди разные: те, кто с сильным характером после детдома выкарабкиваются, но есть и те, кто от безвыходности идет по этим стопам. Но не все. Мы всячески также стараемся получить образование, престижную работу и не повторять ошибок наших родителей».

Екатерина Сеидова: «Мне кажется, наш премьер не знает законы. Мы и так не имеем права распоряжаться полученным жильем в течение 5 лет. Стоим в этой очереди много-много лет и когда, наконец-то его получаем, становимся взрослыми, уже свои семьи заводим. Какие могут быть продажи? Просто смешно!»

Анастасия Черная: «Что сказать… Он ровняет всех под одну гребенку. Совсем не зная, какова ситуация на самом деле. Хочет, чтобы страдали дети-сироты, которые совсем не алкоголики и не наркоманы. Думает, что мы все такие, но это не так — у большинства из нас уже есть семья, дети и работа».

Марина Дороганова: «Это его личное мнение. Мы создали свой аккаунт в социальных сетях и показываем людей, которые не являются алкашами. У всех по двое, по трое детей. Я полноценный человек не пью и не курю, христианка, верующая в Бога. Его высказывание — это безвыходность. От незнания, что же делать с нами, решил просто оскорбить. По-простому говоря, нужно же хоть как-то отмазаться».

Андрей Горюнов