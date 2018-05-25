В пенсионном фонде России рассказали о пяти работающих пенсионерах, которым на настоящий момент больше 100 лет, сообщает DEITA.RU.

"Пять человек у нас есть. Мы видим их через нашу систему персонального учета по тем страховым взносам, которые уплачивает за них работодатель. Большинство живут в Москве и Московской области, один - в Краснодарском крае", - сообщили ТАСС в пресс-службе ПФР.

В целом, по данным ПФР, в стране проживают свыше 16 тысяч россиян в возрасте старше 100 лет.

К слову, ранее DEITA.RU сообщало, что в Приморском крае средний размер пенсии на начало 2018 года составил 13593 рубля.

Ирина Петрова

