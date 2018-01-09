Жительница Владивостока стала жертвой мошенника, попытавшись получить водительское удостоверение незаконным путем, сообщает «Deita.ru».

Она отдала малознакомому мужчине 100 тысяч рублей, заручившись его обещанием помочь в получении прав без обучения и экзаменов. Получив деньги, злоумышленник перестал отвечать на звонки девушки.

Потерпевшая написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело, подозреваемого ищут.

Данный инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Сочувствовать девушке никто не стал. Ее поступок подвергся резкой критике и насмешкам: "Скупой платит дважды. Видимо хотела и рыбку съесть и на рыбалку не идти", "Так они 150 стоят конечно ее кинули", " Теперь его не найдут, а она никогда не сдаст экзамен,ха ха,молодец мужик!", "Таким водителям не место на дорогах".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права.

Таисия Масина