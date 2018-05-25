Во Владивостоке и Артеме запретили торговать морепродуктами сомнительного качества, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Во Владивостоке более 15 килограммов морепродукции (мясо краба, филе трубача и филе морского гребешка) изъято из-за отсутствия товаросопроводительных и ветеринарных документов. Кроме того, на упаковке самой продукции не было даты выработки и окончания срока годности. Кроме того, на часть продукции продавец также не смог предоставить и ветеринарных сопроводительных документов.

В Артеме - аналогичный случай. Здесь 6 килограммов молок лососевых пород рыб, почти 2 килограмма креветки продавали без документов и маркировки.

Продукция неподтвержденного качества исключена из оборота, в отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Таисия Масина