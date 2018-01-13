Житель Уссурийска обратился в полицию с заявлением об угоне своего авто, об этом «Deita.ru» сообщили в МВД России по городу.

Установлено, что Toyota Ist похищена с придомовой территории на улице Раковской. Угонщика задержали достаточно быстро - им оказался 34-летний работник заявителя. В отделе полиции мужчина дал признательные показания, рассказав, что увидел заведенный и незакрытый автомобиль и решил им завладеть.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что автодилер угонял машины и продавал их неофициально.

Таисия Масина