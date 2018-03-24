В субботу, 24 марта, популярный паблик в Instagram «Камчатский репортер» опубликовал уникальное видео переправы на одной из рек Камчатки, сообщает DEITA.RU.

Судя по видео, местный умелец адаптировал лодку под переправу, положив на корпус доски и скрепив их между собой. Подобная конструкция подплывает к берегу, на нее аккуратно заезжают снегоходы — по два раз рейс — и «переправа» медленно направляется на другой берег. Во вовремя погрузки самое главное требование — быть аккуратным.

Отметим, что устойчивость данного транспортного средства вызывает серьезные опасения. «Я такое первый раз вижу», — говорит автор видеоролика.

По словам местных жителей, подобное удовольствие стоит 1000 рублей за снегоход и 500 рублей за нарты. Также в комментариях к видео они заметили, что переправа существовала какое время, а сейчас ее нет.

Екатерина Лапкина