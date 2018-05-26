Любителей сыра известного производителя предупреждают об осторожности, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Местная жительница, купив ребенку любимое лакомство, обнаружила в нем кусок проволоки.

Видеоролик об этом размещен в популярном паблике в dpskontrol_125rus. «Ребенок попросил купить сыр. Оказался с проволокой, металлической. Проволока довольно длинная. Производитель «Куприно», — рассказывает девушка на видеокамеру.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети.

Екатерина Лапкина