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Любителей сыра известного производителя предупреждают об осторожности, сообщает корреспондент DEITA.RU.
Местная жительница, купив ребенку любимое лакомство, обнаружила в нем кусок проволоки.
Видеоролик об этом размещен в популярном паблике в dpskontrol_125rus. «Ребенок попросил купить сыр. Оказался с проволокой, металлической. Проволока довольно длинная. Производитель «Куприно», — рассказывает девушка на видеокамеру.
Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети.
Екатерина Лапкина
Видео: dpskontrol_125rus